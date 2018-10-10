Milletvekili Yakup Taş’tan dolandırıcılık uyarısı

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, adını kullanan kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.Taş, yaptığı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin, adını kullanarak bazı kurum ve vatandaşların iyi niyetlerini...

AK Parti Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, adını kullanan kötü niyetli kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Taş, yaptığı açıklamada, bazı art niyetli kişilerin, adını kullanarak bazı kurum ve vatandaşların iyi niyetlerini istismar etmeye kalkıştıklarını belirtti.

Adını kullanan art niyetli kişilere karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağıran Taş, "İlimizde faaliyet gösteren bazı sivil toplum kuruluşlarının aranarak, adımı kullanıp yardım talebinde bulunanların olduğunu öğrendim. Benim adımı kullanarak, kurumlarımızın veya vatandaşlarımızın iyi niyetlerini sömürmeye ve menfaat sağlamaya çalışanlara karşı halkımızı özellikle uyarıyorum. Vatandaşlarımızdan bu ve benzeri kötü niyetli taleplere karşı dikkatli itibar etmemelerini ve güvenlik birimlerine ihbar etmelerini rica ediyorum” diye konuştu.