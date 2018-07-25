Milletvekilleri ve ziraat odası başkanları tarımı konuştu

Adıyaman ziraat odalarının başkanları Ankara’da Adıyaman milletvekilleri ile tarım konusunda toplantı yaptı.Adıyaman ziraat odaları başkanları AK Parti Adıyaman Milletvekilleri ile Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda Adıyaman tarımı...

Adıyaman ziraat odalarının başkanları Ankara’da Adıyaman milletvekilleri ile tarım konusunda toplantı yaptı.

Adıyaman ziraat odaları başkanları AK Parti Adıyaman Milletvekilleri ile Ankara’da bir araya geldi. Toplantıda Adıyaman tarımı ile ilgili sorunlar ele alındı.

Toplantıda Adıyaman tarımı ile ilgili sorunları dile getiren Adıyaman Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Salih Şahan, “Başta tütünümüz olmak üzere, inşaatı devam eden ve proje aşamasında olan barajlarımız, orman vasfını yitirmiş 2B arazileri ve tıkanmış ve işlevini yitirmiş olan toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması için tüm milletvekillerimizden her zaman olduğu gibi destek bekliyoruz” dedi.

Milletvekilleri de kentin ihtiyaçları ve sorunları gibi tarım ile ilgili beklentileri de bildiklerini dile getirerek, geçmişte olduğu gibi bundan sonrada her türlü gayreti göstereceklerini dile getirdi.

Toplantıya AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş, İl Başkanı Mehmet Dağtekin ile Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Besni Ziraat Odası Başkanı İsmail Sümer, Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel, Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen, Samsat Ziraat Odası Başkanı Bülent Fırat ve Gerger Ziraat Odası Başkanı Eşref Perçin katıldı.