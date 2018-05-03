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03 Mayıs 2018 Perşembe 13:47

Milletvekilliği aday adaylığında AK Parti’ye rekor başvuru

AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde milletvekili olmak için 94 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.İl Başkanı Mehmet Erdoğan’ın milletvekilliği aday adaylığı için...

Milletvekilliği aday adaylığında AK Parti'ye rekor başvuru
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AK Parti İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, 24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerde milletvekili olmak için 94 kişinin aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

İl Başkanı Mehmet Erdoğan’ın milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etmesinin ardından İl başkanvekilliği görevini yürüten Mehmet Dağtekin, aday adaylığı başvurusu ile ilgili açıklamada bulundu.

Mehmet Dağtekin, bu güne kadar yapılan başvuruların çok üstünde bir müracaat olduğunu kaydederek, “Partimize her zaman ciddi bir rağbet oldu. 2007 yılında 15, 2011’de 55, 7 Haziran 2015’de 77, 1 Kasım 2015 tarihinde ise 59 milletvekili aday adayı başvurusu oldu. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan seçimde ise bu sayı rekor kırarak 94’e yükselmiştir. Partimize rekor düzeyde bir başvuru yapılmıştır.

Müracaat eden kişilerden 5’i genç, 15’i bayan, 15’i engelli olmak üzere toplam 94 kişi başvuruda bulunmuştur. Allah’a hamdolsun partimize ciddi bir rağbet var. Aday adaylığı süreci bittikten sonra aday olan arkadaşlarımızın yanında kendisi aday olmuş gibi çalışıyorlar” dedi.

Dağtekin, ülkemizin bir dönemeçten geçtiğini belirterek, “Türkiye önemli bir dönemeçten geçiyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu dönemeçten geçeceğiz. Biz parti olarak il, ilçe, mahalle, sandık olmak üzere bütün birimlerimizle, bütün partililerimizle bu seçime hazırız. İnşallah her zaman ilklerin arasında olan Adıyaman yine ilklerin arasında yer alacaktır. Sevineceğimiz, gurur duyacağımız 2002’den bu yana hizmetlerimiz var. Bu hizmetleri anlatırsak, geçmiş hafızayı tazelersek, iyi bir çalışmayla toplumumuz yapılan hizmetlerin daha çok farkına varacaktır” şeklinde konuştu.
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