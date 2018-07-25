Mısır tarlasına kenevir ekti

Adıyaman’ın Besni ilçesinde jandarma ekipleri mısır tarlasına ekilen kenevir bitkisi ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Çakırhöyük Beldesinde S.Ö. isimli şahsın kendisine ait mısır tarlası içerisinde kenevir bitkisi ektiği ihbarı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ekipleri bölgede arama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan arazı arama ve taramasında 311 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Jandarma ekipleri S.Ö. isimli şahsı gözaltına alındı. Şahsın sorgulaması sürüyor.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.