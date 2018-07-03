ADIYAMAN:
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03 Temmuz 2018 Salı 14:57

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman’da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihan Dede yolu üzerinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen T.Y. (17), idaresindeki 02 BD 219 plakalı...

Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman’da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir Mahallesi Gazihan Dede yolu üzerinde ehliyetsiz olduğu öğrenilen T.Y. (17), idaresindeki 02 BD 219 plakalı motosikletle Z.O. (35), idaresindeki 02 EE 021 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Meydana gelen kazada ehliyetsiz olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü T.Y., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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