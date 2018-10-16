Motosiklet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Çataltepe köyü 3.kilometresinde Halis Ersayan idaresindeki 02 EC 619 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.