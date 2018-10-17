ADIYAMAN:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 17:23

Müdür Alper taraftar grupların temsilcileri ile bir araya geldi

Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman 1954 Spor taraftar yöneticileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.Polis evinde, kentteki çeşitli taraftar, dernek, taraftar kulüp ve grup yöneticileri ile bir araya gelen Müdür Metin Alper,...

Müdür Alper taraftar grupların temsilcileri ile bir araya geldi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman 1954 Spor taraftar yöneticileri düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Polis evinde, kentteki çeşitli taraftar, dernek, taraftar kulüp ve grup yöneticileri ile bir araya gelen Müdür Metin Alper, Adıyaman 1954 Spora destek verilmesi gerektiğini bütün taraftarlar arasında birlik ve beraberliğin olmasının önemli olduğunu vurguladı. Birlik ve beraberlik olduğu sürece başarılarında her zaman daimi olduğunu belirten Müdür Alper, sporun Adıyaman için büyük bir önem arz ettiğini ve Adıyaman 1954 Sporunda şuan ki puan durumunun oldukça iyi olduğunu söyledi.

Adıyaman’ın barış ve huzur kenti olduğunu da ifade eden Müdür Metin Alper, taraftar kulüp yöneticileri ile sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını da dinledi.
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