Müdür Tünçmen’den İHH’ya teşekkür

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İnsani Yardım Vakfı(İHH) Kahta temsilciliği yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kahta Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İHH Kahta ilçe temsilcisi Mehmet Güllü Orman ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek sosyal sorumluk projeleri ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette, ilim, irfan ve ahlaki değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, “Genç nesillerimizi bölücü ve yıkıcı çalışma faaliyetleri olan örgütlere teslim edemeyiz. Milli ve manevi değerlerine bağlı ilim, irfan sahibi ahlaki değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesi için İHH yönetimi ve gönüldaşlarımızla birlikte azimle çalışıyoruz. İçtimai hayat endişesiyle hiçbir yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak onların eğitimine katkıda bulunma gayreti içerisindeyiz. Onları geleceğe hazırlamak vakfımızın en asli görevlerinden birisidir” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek “Milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetiştirilmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarına büyük çalışmalar düşüyor. Yetim projesi kapsamında birçok yetim ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin eğitime katkıda bulundunuz. Geleceğe dair yapılan bu yatırımların insanlık açısından önemi büyük. Yaptığı çalışmaları ile İHH vakfına ve vakfa desten olan hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen programda, İHH Kahta temsilcisi Mehmet Güllü Orman ve İHH Kahta yönetim kurulu üyeleri katıldı.