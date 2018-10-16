ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 12:46

Müdür Tünçmen’den İHH’ya teşekkür

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İnsani Yardım Vakfı(İHH) Kahta temsilciliği yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.Kahta Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İHH Kahta ilçe temsilcisi Mehmet Güllü Orman ile yönetim kurulu...

Müdür Tünçmen'den İHH'ya teşekkür
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İnsani Yardım Vakfı(İHH) Kahta temsilciliği yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Kahta Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İHH Kahta ilçe temsilcisi Mehmet Güllü Orman ile yönetim kurulu üyelerini makamında kabul ederek sosyal sorumluk projeleri ve çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette, ilim, irfan ve ahlaki değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten İHH Kahta Temsilcisi Mehmet Güllü Orman, “Genç nesillerimizi bölücü ve yıkıcı çalışma faaliyetleri olan örgütlere teslim edemeyiz. Milli ve manevi değerlerine bağlı ilim, irfan sahibi ahlaki değerlerine bağlı bireylerin yetiştirilmesi için İHH yönetimi ve gönüldaşlarımızla birlikte azimle çalışıyoruz. İçtimai hayat endişesiyle hiçbir yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin eğitim ihtiyaçlarını karşılayarak onların eğitimine katkıda bulunma gayreti içerisindeyiz. Onları geleceğe hazırlamak vakfımızın en asli görevlerinden birisidir” diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirerek “Milli ve manevi değerlerine bağlı nesillerin yetiştirilmesi konusunda sivil toplum kuruluşlarına büyük çalışmalar düşüyor. Yetim projesi kapsamında birçok yetim ve ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimizin eğitime katkıda bulundunuz. Geleceğe dair yapılan bu yatırımların insanlık açısından önemi büyük. Yaptığı çalışmaları ile İHH vakfına ve vakfa desten olan hayırseverlere teşekkür ederim” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleşen programda, İHH Kahta temsilcisi Mehmet Güllü Orman ve İHH Kahta yönetim kurulu üyeleri katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku