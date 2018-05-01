Muhtarlar Adıyaman’da buluşacak

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 37. İstişare ve Yönetim Kurulu toplantısı Adıyaman’da gerçekleştirilecek.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği ile Adıyaman Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu 37. İstişare ve Yönetim Kurulu toplantısı 4-5 Mayıs tarihleri arasında Adıyaman’da yapılacak. Türkiye’nin değişik illerinden yaklaşık 150 muhtara ev sahipliği yapacak olan Adıyaman’da muhtarlar toplantı dışında çeşitli etkinliklere katılacak.

Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Konfederasyonumuzun istişare ve yönetim kurulu toplantılarının 15 ve 27. Toplantılarını Adıyaman’da gerçekleştirmiştik. 2014 ve 2016 yıllarında gerçekleştirdiğimiz bu toplantıların üçüncüsünü Adıyaman’da yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplantımıza katılacak muhtarlar kentimizin fahri bir elçisi olarak memleketlerine dönecekler. Döndüklerinde kentimizin tanıtımına katkı sunacaklar. Türkiye’de Adıyaman’da 3. Kez bu toplantı oluyor ama bu güne kadar başka illerinde bu toplantı ikinci kez bile yapılmadı. Bu muhtarların Adıyaman’a olan ilgisini gösteriyor. Etkinlik kapsamında Adıyaman Valiliği, Üniversite, Belediye başkanlığına ziyaretler gerçekleştirilecek. ‘Muhtarların dünü, bugünü’ konulu sempozyum yapılacak. Daha sonra ise muhtarlar Adıyaman’ın tarihi ve turistik mekanlarını gezecek” diye konuştu.