Muhtarlar İspanya’dan döndü

Cumhurbaşkanlığı himayesinde iki ayrı grup olmak üzere 10 ilden İspanya’ya geziye giden muhtarlar 3 günlük gezinin ardından Türkiye’ye döndü.

Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Çankırı, Kahramanmaraş, Muş, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat illerinden toplam 100 muhtarın katıldığı programda İspanya’nın tarihi, Kültürel ve Endülüs bölgesi gezildi.

Adıyaman’ı temsilen geziye katılan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Abdulkadir Geylani Taş, gerçekleştirilen geziyle ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanlığımız himayesinde düzenlenen program kapsamında 10 ayrı ilden 100 muhtarımızla birlikte Türkiye’den İspanya’ya gittik. 3 Gün süren gezi programımız kapsamında tecrübeli rehber arkadaşlarımız eşliğinde İspanya’nın öncelikle tarihi ve kültürel yerlerini gezdik. İspanya ve bulunduğumuz şehirlerdeki yerel yönetimler hakkında bilgiler edindik. İspanya gezimiz esnasında ülkemizle karşılaştırdığımızda ülkemizde sayısız tarihi, kültürel ve doğa güzelliklerine sahip olmamıza rağmen onların turizm konusunu çok iyi değerlendirdiğini, reklam yaptıklarını ve Turizmden çok iyi gelir elde ettiklerine şahit olduk. Ancak özellikle sağlık ve eğitim konusunda ise edindiğimiz bilgilere göre, Türkiye’nin gerisinde olduğunu öğrendik. 10 ilden gelen muhtar arkadaşlarımızla kısa zaman içerisinde birçok yeri gezme ve görme fırsatı bulduk. İspanya’da trafik kurallarına çok iyi riayet edilmekte olup, çok yüksek cezalar kesilebiliyor, dürüstlükten taviz vermeden bir yaşam sürmekteler. 3 gün içerisinde çok güzel yerleri görme fırsatı bulduk” dedi.

İspanya’ya düzenlenen geziyle cumhurbaşkanının muhtarlara ne kadar değer verdiğini bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Başkan Taş, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın külliye’ye bizleri davet ettiği gibi, bekli de rüyamızda görebileceğimiz İspanya gibi büyük bir ülkeye bizlerin seyahat etmesini sağlaması biz muhtarları sevindirmiştir. Gezimiz esnasında ülkemizin farklı şekilde anlatıldığı gibi çok geri kalmış bir ülke olmadığını görme fırsatını bulduk. İspanya’da cumhurbaşkanımız ve Türkler çok sevilmekte. Bu bizleri ayrıca mutlu etmiştir. Özellikle ibadet konusunda hoşgörülü bir millet olmamaları bizleri sevindirmiştir. 3 günün ardından ülkemize döndük. Muhtarlarımıza önem veren yeniden Muhtarlık makamını yücelten Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a muhtarlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.