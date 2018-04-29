Muhtarlardan Müftü Öztürkçü’ye plaket

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali Öztükçü’nün Adıyaman’da göreve geldiğinden bu yana yaptığı hizmetler nedeniyle Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği başkanı Abdulkadir Geylani Taş muhtarlar adına teşekkür plaketi takdim etti.

İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü’yle muhtarlar ve dernek üyelerinin sürekli bir uyum içerisinde çalıştıklarını söyleyen Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği başkanı Abdulkadir Geylani Taş, “2010 yılından bu yana ilimizde görev yapan düzenlemiş olduğumuz etkinliklerde, mahallelerimizde il müftülüğümüzle olan işlerde müftümüz her zaman yanımızda oldu. Yakın bir zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü’nün başka bir göreve atanmak üzere Adıyaman Müftülüğünden alındığını öğrendik. Allah hakkında hayırlısını versin. Bizlerde kendisine ilimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı hem teşekkürlerimizi iletti hem de günün anısına bir plaket takdim ettik. Bundan sonraki görevinde başarılar dileriz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürküçü, “2010 yılında atanmış olduğum ve kendi memleketim gibi gördüğüm Adıyaman ve halkına hizmet etmekten büyük mutluluk duymaktayım. Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından çıkarılan kararname neticesinde farklı bir göreve atanmak üzere görevden alındığımız bizlere iletildi. Kararname çıkmasına rağmen henüz iç onay gelmediği için hala görevimizin başındayız. İç onay gelmediği için ayrılamıyoruz. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Görev süremiz boyunca mahalle muhtarlarımızla sık sık bir araya gelme fırsatı bulduk. Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş ve yönetim kurulu üyeleri bizleri ziyaret ettiler, bir plaket takdim ettiler. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Samimi bir sohbet havasında geçen ziyaret sonrası, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü, muhtarlara birer Kur’an-ı Kerim hediye etti.