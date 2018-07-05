ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Temmuz 2018 Perşembe 09:19

Musalla Camiinde namazgah ve sosyal donatı

Türklerin Anadolu’da yaptığı ilk mescit olan Adıyaman’ın Musalla Camiinin güney kısmına namazgah ve çeşitli sosyal donatı yapımına başlanıldı.Türklerin Anadolu’yu Fethinden sonra Anadolu’ya yaptırılan ilk mescit olan Adıyaman...

Musalla Camiinde namazgah ve sosyal donatı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Türklerin Anadolu’da yaptığı ilk mescit olan Adıyaman’ın Musalla Camiinin güney kısmına namazgah ve çeşitli sosyal donatı yapımına başlanıldı.

Türklerin Anadolu’yu Fethinden sonra Anadolu’ya yaptırılan ilk mescit olan Adıyaman Musalla Caminin batı kısmında daha önceden namazgah bulunduğu biliniyor.

Caminin güney kısmında bin 200 metrekarelik arsaya namazgah yapılması için daha önceden Musalla Mahallesi Muhtarı Hacı Bilal Göksu imza kampanyası başlatmıştı.

Caminin Güneyinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan arsa Hayat Vakfına 10 yıllığına tahsis edildi.

Hayat Vakfı tarafından arsada çalışma başlatıldı. Çalışma başlatılan inşaat alanının ortasının namazgah, etrafında abdesthane, konferans salonu ve çeşitli müştemilatların bulunacağı öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku