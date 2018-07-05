Musalla Camiinde namazgah ve sosyal donatı

Türklerin Anadolu’da yaptığı ilk mescit olan Adıyaman’ın Musalla Camiinin güney kısmına namazgah ve çeşitli sosyal donatı yapımına başlanıldı.Türklerin Anadolu’yu Fethinden sonra Anadolu’ya yaptırılan ilk mescit olan Adıyaman...

Türklerin Anadolu’da yaptığı ilk mescit olan Adıyaman’ın Musalla Camiinin güney kısmına namazgah ve çeşitli sosyal donatı yapımına başlanıldı.

Türklerin Anadolu’yu Fethinden sonra Anadolu’ya yaptırılan ilk mescit olan Adıyaman Musalla Caminin batı kısmında daha önceden namazgah bulunduğu biliniyor.

Caminin güney kısmında bin 200 metrekarelik arsaya namazgah yapılması için daha önceden Musalla Mahallesi Muhtarı Hacı Bilal Göksu imza kampanyası başlatmıştı.

Caminin Güneyinde bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olan arsa Hayat Vakfına 10 yıllığına tahsis edildi.

Hayat Vakfı tarafından arsada çalışma başlatıldı. Çalışma başlatılan inşaat alanının ortasının namazgah, etrafında abdesthane, konferans salonu ve çeşitli müştemilatların bulunacağı öğrenildi.