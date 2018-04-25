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25 Nisan 2018 Çarşamba 15:14

Öğrenciler Atatürk Barajını ve Halfeti’yi gezdi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan ‘Herşey Sizinle Güzel’ projesi kapsamında 150 öğrenciye Halfeti ve Atatürk Barajı gezdirildi.Proje kapsamında il merkezinde bulunan liselerde...

Öğrenciler Atatürk Barajını ve Halfeti'yi gezdi
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce başlatılan ‘Herşey Sizinle Güzel’ projesi kapsamında 150 öğrenciye Halfeti ve Atatürk Barajı gezdirildi.

Proje kapsamında il merkezinde bulunan liselerde okuyan toplam 150 öğrenci, maddi, manevi ve etnik kökenleri itibarı ile istismar edilmelerini önlemek, zararlı oluşumların propagandalarını etkisiz kılmak, son dönemlerde meydana gelen toplumsal olay ve eylemlerin önüne geçmek, provokasyonlara gelmelerini önlemek, gençlerin güvenlik kuvvetlerine olan ön yargılarını kırmak amacıyla Halfeti ve Atatürk Barajı gezdirildi. Polis memurlarının eşliğinde gezen öğrenciler, geziden oldukça memnun kaldıklarını dile getirerek Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini ifade ettiler.
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