ADIYAMAN:
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25 Temmuz 2018 Çarşamba 15:29

Öğrenciler Gölbaşı ilçesinde yaz kampında

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Kaymakamlığı, Belediyesi ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezince yaz çocuk kampı düzenlendi.Gölbaşı Hükumet Konağı önünden doğa yürüyüşüyle başlatılan yaz kampı etkinliklerine Gölbaşı...

Öğrenciler Gölbaşı ilçesinde yaz kampında
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde, Gölbaşı Kaymakamlığı, Belediyesi ve GAP Cheetos Çocuk Gelişim Merkezince yaz çocuk kampı düzenlendi.

Gölbaşı Hükumet Konağı önünden doğa yürüyüşüyle başlatılan yaz kampı etkinliklerine Gölbaşı Kaymakam Vekili ve Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılınç, bazı kurum müdürleri, Cizre, Ömerli, Nusaybin, Silvan, Hilvan, Batman, Suruç, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Kızıltepe’den gelen çocuklar katıldı.

Gölbaşı Gölleri Doğa Parkında düzenlenen kampa, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki çocuk gelişim merkezlerinde eğitim gören 50 öğrenci yer aldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, ilçede çocukları misafir etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemiz sizlerden çok şeyler bekliyor. Yarınımız sizlere emanet. Kendinizi iyi yetiştirin. Birbirinizi sevin, kardeşlik duygularınızı güçlendirin" dedi.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Bölge Müdürü Hasan Kılınç ise, 9 il ve ilçe merkezinde açtıkları Çocuk Gelişim Merkezlerinde bugüne kadar 120 bin kişiye ulaştıklarını söyleyerek, "Bugün bu merkezlerimize devam eden çocuklarımızı buraya, yaz kampına çağırarak bütün yaz boyu yorgunluklarını atmalarını, değişik illerden gelen çocuklarımızla yeni arkadaşlıklar kurmalarını, özellikle yapılacak olan etkinliklerle kendilerini daha da öğrenerek, yaşayarak geliştirmelerini hedeflediğimiz bir program olacak" diye konuştu.

Düzenlenene kap etkinlikleri, inovasyon, resim, müzik, el sanatları, akıl oyunları, cam boncuk işleme, masa tenisi, sinema gösterimi ve halk konseriyle devam edecek.
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