ADIYAMAN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 17:50

Öğrenciler hastalara Kuran-ı Kerim ve çiçek hediye etti

Adıyaman’ın Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek Kuran-ı kerim ve çiçek hediye etti.Tedavi gören hastalarla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet eden öğrenciler daha sonra...

Öğrenciler hastalara Kuran-ı Kerim ve çiçek hediye etti
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Adıyaman’ın Gölbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Devlet Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek Kuran-ı kerim ve çiçek hediye etti.

Tedavi gören hastalarla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet eden öğrenciler daha sonra hasta ve hasta yakınlarına Kuran-ı kerim ve çiçek takdim etti. Gerçekleştirilen etkinlikle alakalı konuşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Recep Akbaşlı, “Öncelikle öğrenci ve öğretmenler olarak bu gibi ziyaretlerin öğrenciler üzerinde olumlu etki bıraktığını ifade etmek istiyorum. Hastaların sevgi, şefkat ve merhamete ihtiyacı olduğunu bilmek zorundayız. Hastalarımızı ziyaret etmemizdeki en büyük amaç, hastalarımıza geçmiş olsun dileklerinde bulunmak, kendilerine boş vakitlerini değerlendirmek ve okuyup istifade edebilmeleri için de Kuran-ı Kerim dağıtmaktı. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin” diye konuştu.
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