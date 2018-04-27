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27 Nisan 2018 Cuma 14:14

Öğrenciler ilçe Müftüsü Çevik ile bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta Kubilay Ortaokulu öğrencileri ilçe Müftüsü Rıfat Çevik ile bir araya geldi.Müftülük toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Kubilay ilkokulu öğrencileri, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik’e güncel konularla ile ilgili...

Öğrenciler ilçe Müftüsü Çevik ile bir araya geldi
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Adıyaman’ın Kahta Kubilay Ortaokulu öğrencileri ilçe Müftüsü Rıfat Çevik ile bir araya geldi.

Müftülük toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Kubilay ilkokulu öğrencileri, İlçe Müftüsü Rıfat Çevik’e güncel konularla ile ilgili sorular sordu. Öğrencilerin sorularını cevaplan Müftü Çevik daha sonra öğrencilere müftülük çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Çevik, “Gençlerle ilgili çalışmalarımızı düzenli bir şekilde gerçekleştirmek için gençlik merkezimizi kurduk. Burada gençlere dini, ahlaki ve beşeri ilişkilerle ilgili manevi değerler konusunda eğitim veriliyor. Herkes gençlik merkezimizden faydalanabilir” diye konuştu.

Yapılan ziyarete Kahta Kubilay Ortaokulu Müdürü Ahmet Karababa, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı. Ziyaret sonunda Kahta ilçe Müftüsü Rıfat Çevik, öğrencilere kitap hediye etti.
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