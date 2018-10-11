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11 Ekim 2018 Perşembe 17:40

Öğrenciler İYEP ile becerilerini artıracak

Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkokul Yetiştirme Programı (İYEP) bilgilendirme toplantısı düzenledi.Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında 12 ilde pilot bölgede uygulanan...

Öğrenciler İYEP ile becerilerini artıracak
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Adıyaman’ın Kahta ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İlkokul Yetiştirme Programı (İYEP) bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında 12 ilde pilot bölgede uygulanan İYEP, 2018-2019 eğitim öğretim yılında tüm ülkede uygulanmaya başladı. Program kapsamında öğrencilerin akranları gibi eğitim seviyesini yakalama imkanına sahip olacağı İYEP hakkında bilgi verildi. Eğitim kalitesi ve erişilebilir eğitimin artırılmasına yönelik hazırlanan program ile ilkokul 3. ve 4. sınıfta eğitim ve öğretim gören öğrencilerin okuma, yazma, okuduğunu anlama becerileri, doğal sayılar, doğal sayılarda dört işlem gibi becerilerinin artırılmasına yönelik kurslar düzenlenecek. Toplantıda, İYEP ilçe Koordinatörü ve Şehit Mehmet Ali Bozkurt İlkokulu Müdürü Ramazan Kılıç, İYEP hakkında düzenlenen toplantıda sunum yaptı.

Kahta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, ilçe Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öner, okul müdürleri, müdür yardımcıları, rehber öğretmenler ile öğretmenler katıldı.
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