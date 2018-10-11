ADIYAMAN:
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11 Ekim 2018 Perşembe 16:09

Öğrenciler mesire alanından çöp topladı

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde lise öğrencileri temiz bir çevre için el ele etkinliği kapsamında ilçe girişi ve mesire alanında çöp topladı.Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla insanların...

Öğrenciler mesire alanından çöp topladı
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Adıyaman’ın Sincik ilçesinde lise öğrencileri temiz bir çevre için el ele etkinliği kapsamında ilçe girişi ve mesire alanında çöp topladı.

Sincik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla insanların yoğun olarak kullandığı ilçe girişinde boğaz mevkiindeki mesire alanında çöp topladı. Ellerine aldıkları çöp poşeti ile gruplara dağılan öğrenciler mesire alanı ve ilçe girişinde yolun çevresine atılan çöpleri topladı. Bone ve eldiven takarak piknik alanında bırakılan pet şişe, naylon, karton, sigara paketleri ve cam parçaları gibi çöp birikintilerini temizledi. Topladıkları çöpleri Sincik belediyesine ait traktöre yükleyen öğrenciler bu etkinlikle çevre temizliğine dikkat çekmek istediklerini belirti.

Okul Müdürü Ahmet Özelmiş, "Temiz bir çevre için el ele etkinliği kapsamında ilçemizin girişindeki mesire alanından başlayıp şehir merkezinden tekrar okulumuza kadar yol üstünde çöp bırakmadık. Başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.

Temiz bir çevre için elele etkinliği kapsamında ilçe girişi ve mesire alanından yapılan çöp toplama etkinliğine katılan Sincik Kaymakamı Faruk Doğru ve Belediye Başkanı Mehmet Korkut ise, çevre temizliğine gösterdikleri duyarlılıktan dolayı okul idaresine ve öğrencilere teşekkür etti.
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