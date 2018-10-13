ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:37

Öğrenciler ‘Mutlu Yarınlara’ projesiyle geziyor

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Mutlu Yarınlara’ Projesi ile 120 üniversite öğrencisi Gaziantep’e geziye götürüldü.Adıyaman Üniversitesi’nde bu yıl eğitime başlayan öğrenciler...

Öğrenciler ‘Mutlu Yarınlara' projesiyle geziyor
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Mutlu Yarınlara’ Projesi ile 120 üniversite öğrencisi Gaziantep’e geziye götürüldü.

Adıyaman Üniversitesi’nde bu yıl eğitime başlayan öğrenciler ‘Mutlu Yarınlara’ Projesi ile geziyor. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen proje ile 120 öğrenci etkinlikte bir araya geldi. Polisevinde kahvaltı yapan 120 öğrenci daha sonra Gaziantep’e doğru yola çıktı.

Adıyaman’a öğrenim görmek için gelen Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan illerin nüfusuna kayıtlı öğrencilerin, maddi, manevi ve etnik kökenleri itibariyle istismar edilmelerini önlemek için bu etkinlik gerçekleştiriliyor.

Öğrencilerin zararlı oluşumların propagandalarını etkisiz kılmak, üniversitede meydana gelebilecek toplumsal olay ve eylemlerin önüne geçmek, provokasyonlara gelmelerini önlemek, gençlerin devlete ve güvenlik güçlerine olan önyargılarını kırmak, öğrencilerin öğrenimi için gerekli olan huzur güven ve sükunet ortamını sağlamak için bu etkinlik gerçekleştiriliyor.

Öğrenciler Gaziantep’te Şahinbey Savaş Müzesi, Şahinbey Anıtı, Planetaryum, 14 Şehit Anıtı, Gaziantep Hayvanat Bahçesini gezeceği öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku