Öğrencilere hayvan dostu rozeti takıldı

Sokak hayvanlarına yönelik uyguladığı politikalardan dolayı her kesimden büyük takdir gören Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde tedavi gören hayvanlarla vakit geçiren minik hayvan severler, Veteriner Hekim Yusuf Işık’tan hayvanlar hakkında bilgi alıp, rehabilite altında olan hayvanlarla yakından ilgilendi.

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencilerine hayvan dostu rozeti takıldı.Sokak hayvanlarına yönelik uyguladığı politikalardan dolayı her kesimden büyük takdir gören Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde...

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