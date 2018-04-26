Öğrencilere hayvan dostu rozeti takıldı

Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencilerine hayvan dostu rozeti takıldı.
Sokak hayvanlarına yönelik uyguladığı politikalardan dolayı her kesimden büyük takdir gören Adıyaman Belediyesi Veteriner Müdürlüğünde tedavi gören hayvanlarla vakit geçiren minik hayvan severler, Veteriner Hekim Yusuf Işık’tan hayvanlar hakkında bilgi alıp, rehabilite altında olan hayvanlarla yakından ilgilendi.Ziyaret sonunda merkezlerinde ağırladıkları öğrencilere hayvan dostu rozeti takan veteriner müdürlüğü görevlileri, özellikle çocukların hayvanlara karşı ilgisinin çok önemli olduğuna dikkat çekti.