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10 Ekim 2018 Çarşamba 15:16

Okul trafik geçit görevlileri iş başında

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenli şekilde geçişlerini sağlamak amacıyla eğitimler başladı.Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü tarafından...

Okul trafik geçit görevlileri iş başında
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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından okul çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenli şekilde geçişlerini sağlamak amacıyla eğitimler başladı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü tarafından okul çıkış saatlerinde öğrencilerin karşıdan karşıya geçmesini kolaylaştırmak ve güvenli şekilde geçişlerini sağlamak amacıyla, öğretmen, güvenlik görevlisi ve öğrencilere teorik olarak kurslar verildi.

Polis Amca İlköğretim Okulu önünde de uygulamalı eğitim verildi. Kursu bitirenler, trafik ekipleri ile beraber Polis Amca İlköğretim Okulu önünde uygulamalı olarak resmen göreve başladı. Göreve başlayan öğrenciler geçiş görevi esnasında Dur ve Geç ikazlarına uymayan araç sürücüleri hakkında cezai işlem uygulaya bileceği de öğrenildi.
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