Okulda aşure etkinliği yapıldı

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aşure etkinliği düzenlendi.Okul Müdürü Mehmet Küçük ve Matematik Öğretmeni Özlem Göksu tarafından muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure etkinliğine okul idaresi ve öğrenciler yoğun...

Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde aşure etkinliği düzenlendi.

Okul Müdürü Mehmet Küçük ve Matematik Öğretmeni Özlem Göksu tarafından muharrem ayı dolayısıyla gerçekleştirilen aşure etkinliğine okul idaresi ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Yapılan aşureler okulda bulunan öğrenciler ile öğretmenlere ikram edildi. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği aşure etkinliğinde öğrenciler ve öğretmenler, emeği geçen Müdür Mehmet Küçük ile Öğretmen Özlem Göksu’ya teşekkür etti.

Bu tür etkinliklerin birlik ve beraberlik açısından oldukça önemli olduğunu vurgulayan Öğretmen Özlem Göksu, bu tür etkinlikleri geleneksel hale getireceklerini belirtti.