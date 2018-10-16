ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 15:59

Okulların güvenlik görevlileri belirlendi

Adıyaman’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay boyunca görev yapacak olan güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.Yaklaşık 2 hafta önce kura ile belirlenen 105 güvenlik görevlisinden 39’u eksik evrak veya şartlarının tutmamasından...

Okulların güvenlik görevlileri belirlendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Adıyaman’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay boyunca görev yapacak olan güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.

Yaklaşık 2 hafta önce kura ile belirlenen 105 güvenlik görevlisinden 39’u eksik evrak veya şartlarının tutmamasından dolayı göreve başlayamadı. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeniden kura çekimi yapıldı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Salonunda Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik’in de katılımı gerçekleştirilen kura çekiminde 403 güvenlik görevlisinden 39 asil, 39 yedek liste belirlendi.

Kurada ismi çıkanlardan istenilen evrakları gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğüne getirmeleri, önümüzdeki hafta işbaşı yapacakları ifade edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku