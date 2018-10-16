Okulların güvenlik görevlileri belirlendi

Adıyaman’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay boyunca görev yapacak olan güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.Yaklaşık 2 hafta önce kura ile belirlenen 105 güvenlik görevlisinden 39’u eksik evrak veya şartlarının tutmamasından...

Adıyaman’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda 9 ay boyunca görev yapacak olan güvenlik görevlileri kura ile belirlendi.

Yaklaşık 2 hafta önce kura ile belirlenen 105 güvenlik görevlisinden 39’u eksik evrak veya şartlarının tutmamasından dolayı göreve başlayamadı. Bunun üzerine Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeniden kura çekimi yapıldı.

Adıyaman Halk Eğitim Merkezi Salonunda Milli Eğitim Şube Müdürü Abdurrahman Çelik’in de katılımı gerçekleştirilen kura çekiminde 403 güvenlik görevlisinden 39 asil, 39 yedek liste belirlendi.

Kurada ismi çıkanlardan istenilen evrakları gün içerisinde Milli Eğitim Müdürlüğüne getirmeleri, önümüzdeki hafta işbaşı yapacakları ifade edildi.