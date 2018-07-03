Ortaöğretime geçiş tercihleri bilgilendirme toplantısı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ve Yerleştirme işlemlerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen bilgilendirme toplantısında Temel...

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ve Yerleştirme işlemlerinin anlatıldığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlen bilgilendirme toplantısında Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ve Yerleştirme işlemleri hakkında okul idarecileri ve psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenleri, yeni sistem hakkında bilgilendirildi.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş ve Yerleştirme işlemlerinin 2 Temmuz ile 13 Temmuz arasında olduğunu belirten Kahta İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Yilanli, merkezi sınavla öğrenci alan okulların kontenjanlarını belirlenen puan üstünlüğüne göre yerleştirileceğini bunun dışında kalan okulların ise adrese dayalı öğrenci yerleştirileceğini söyledi.

Müdür Yilanli, “Milli Eğitim Bakanlığı sınavla öğrenci alan nitelikli liselerin listesini daha önce açıklamış ve bu liselere girmek için merkezi sınav yapmış ve sınav sonuçlarını açıklamıştı. Sınavla öğrenci alan liselere giremeyen öğrenciler evlerine en yakın liseye yerleşecek. Bunun için bulundukları eğitim bölgesinde ikamet ettikleri kayıt alanı, komşu kayıt alanı yada diğer kayıt alanlarında bulunan okulları tercih edebilecek.

Velilerimiz tercih işlemlerini okullarımızda kurulan tercih danışma bürolarında yapabilir. Burada bulunan uzman eğitimcilerimiz, öğrencilerimizi en güzel şekilde bilgilendirerek öğrencimizin tercihini yapması konusunda yardım edebilir. Aynı zamanda velilerimiz Milli Eğitim Bakanlığımıza ait ‘https://e-okul.meb.gov.tr’ internet adresinden yayımlanan tercih listelerine göre yapabilir. Yapılan tercihlerin ortaokul müdürlüğü tarafından mutlaka onaylanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kahta Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Enver Yilanli, Rehberlik Danışman Merkezi Müdürü Murat Ardıç, okul idarecileri ile Psikolojik Danışman Öğretmenler katıldı.