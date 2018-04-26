ADIYAMAN:
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26 Nisan 2018 Perşembe 18:05

Osman Özet AK Parti’ye aday adaylığı başvurusu yaptı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Diş hekimi olarak görev yapan Osman Özet, AK Parti’ye milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.AK Parti’den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Osman Özet, partiye adaylık başvurusunu...

Osman Özet AK Parti'ye aday adaylığı başvurusu yaptı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Diş hekimi olarak görev yapan Osman Özet, AK Parti’ye milletvekilliği aday adaylığı için başvuru yaptı.

AK Parti’den milletvekili aday adayı olacağını açıklayan Osman Özet, partiye adaylık başvurusunu yaptı. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Abdullah Şahin’e başvuru dosasını teslim eden Osman Özet, AK Parti’den siyaset yaparak hizmet halkasına kendisinin de katılmak istediğini ve millete hizmet için bu göreve talip olduğunu kaydetti.

Osman Özet, “Milletvekilliği aday adaylığı başvurumuzu Rabbim hayırlara vesile kılsın. Bölgemizde ve ülkemizde cereyan eden hadiseleri dikkate alarak, bölgemizde var olan oluşumların karşısında ülkenin birlik, beraberliği ve bütünlüğünü koruma adına meydana gelen bütün ayak oyunlarına rağmen bizler AK Parti çatısı altında ülkemizi, bölgemizi ve bayrağımızı dimdik tutmak için bu bölgede var gücümüzle gayret etmeye devam edeceğiz. Biz AK Parti’nin bu ülkeye lazım olduğunu, bu bölgenin hassasiyeti ve geleceği olduğunu biliyoruz. Hiçbir terör örgütünün, küresel gücün bu ülkenin rotasını değiştirmemek adına AK Parti saflarında kalması gerektiğine inan insanlardanız. Bende hizmet için burada olan bir kişiyim. Adıyaman’a ve ülkeme hizmet için bu göreve talip oldum. Allah bize milletvekilliğini nasip eder ise, AK Parti’nin var olan hizmet bayrağını ileriye taşımayı hedefliyorum. Diğer arkadaşlarım gibi bende bu görevi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağım” ifadelerini kullandı.
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