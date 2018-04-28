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28 Nisan 2018 Cumartesi 16:01

Osman Özet Suvarlı ve Besni ilçesini gezdi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet Suvarlı Besni Belediyelesini ziyaret etti.AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, teşkilat ziyaretleri kapsamında Suvarlı Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz ve Besni Belediye...

Osman Özet Suvarlı ve Besni ilçesini gezdi
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AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet Suvarlı Besni Belediyelesini ziyaret etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Aday Adayı Osman Özet, teşkilat ziyaretleri kapsamında Suvarlı Beldesi Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz ve Besni Belediye Başkanı İbrahim Öztürk’ü makamlarında ziyaret ederek destek istedi.

İlk ziyaretini Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz’a gerçekleştiren Özet, 2018 seçimlerinin yeni Türkiye için bir adeta bir dönüm noktası olduğunu belirterek AK Parti’nin bir dava partisi olduğunu ve Adıyaman’a hizmet edebilmek için milletvekili aday adayı olduğunu söyledi.

Başkan Korkmaz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aday adayı Özet’e çıkmış olduğu bu kutlu yolda başarılar diledi.

Daha sonra Besni ilçesi Belediye Başkanı İbrahim Öztürk’ü ziyaret eden Özet, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Özet, “24 Haziranda yapılacak olan genel seçimlerde AK Partiden milletvekili aday adaylığımı açıkladım. Adıyaman’a hizmet etmek için bu yola çıktım. Hedefim parti teşkilatlarımızı güçlü kılmak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın görev ve vizyonunu devam ettirmek için çalışmaktır. Tüm parti teşkilatı mensuplarına yakın ilgilerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
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