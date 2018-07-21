Otomobil devrildi: 2 Yaralı

Adıyaman Kahta Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Erdal Erdinç yönetimindeki 01 HA 547 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Otomobil yol kenarında bulunan briketlerin üzerine devrildi.
Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Enes Erdinç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.