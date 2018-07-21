ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:02

Otomobil devrildi: 2 Yaralı

Adıyaman Kahta Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Erdal Erdinç yönetimindeki 01 HA 547 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi...

Otomobil devrildi: 2 Yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman Kahta Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdal Erdinç yönetimindeki 01 HA 547 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Otomobil yol kenarında bulunan briketlerin üzerine devrildi.

Kazada sürücü ve otomobilde bulunan Enes Erdinç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku