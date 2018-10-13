ADIYAMAN:
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13 Ekim 2018 Cumartesi 11:04

Otomobil ile motosiklet çarpıştı

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Yenisanayi Mahallesi petrol caddesi üzerinde Yaşar Gezer yönetimindeki 35 EMY 56 plakalı otomobil ile Mehmet Şahin...

Otomobil ile motosiklet çarpıştı
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Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Yenisanayi Mahallesi petrol caddesi üzerinde Yaşar Gezer yönetimindeki 35 EMY 56 plakalı otomobil ile Mehmet Şahin Yorulmaz yönetimindeki 02 BD 775 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şahin Yorulmaz ve Özcan Limon yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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