ADIYAMAN:
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24 Temmuz 2018 Salı 18:58

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Gaziantep Karayolu Balkar Beldesi girişinde Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte...

Otomobil ile traktör çarpıştı: 2 Yaralı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Gaziantep Karayolu Balkar Beldesi girişinde Malatya istikametinden Kahramanmaraş istikametine gitmekte olan Recep Taşyürek idaresindeki 46 BV 854 plakalı otomobil ile Cumali Canan idaresindeki 02 EN 272 plakalı traktör çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Recep Taşyürek ile otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi daha yaralandı. Her iki yaralı olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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