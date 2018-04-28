Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Gökhan Ayabakan idaresindeki 44 AAB 040 otomobil, Adıyaman- Gölbaşı karayolu 55.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Gökhan Ayabakan ile otomobilde bulunan Nuri genç yaralandı.
Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.