Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Gökhan Ayabakan idaresindeki 44 AAB 040 otomobil, Adıyaman- Gölbaşı karayolu 55.kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Gökhan Ayabakan ile otomobilde bulunan Nuri genç yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Gökhan Ayabakan idaresindeki 44 AAB 040 otomobil, Adıyaman-...

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