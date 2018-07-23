ADIYAMAN:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 18:49

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Özbey yönetimindeki 02 FL 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu...

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 Yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Özbey yönetimindeki 02 FL 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Kahta- Sincik Karayolu Cendere Köprüsü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hüseyin Özbey ile otomobilde bulunan Zeynep Kaya yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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