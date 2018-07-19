Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mustafa Büyükcelebi yönetimindeki 02 KS 981 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kahta- Diyarbakır Karayolu karakuş Tümülüsü civarında şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Büyükcelebi (32), Hasan Büyükcelebi (32) ve Süleyman Büyükcelebi (48) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.