Otomobil yayalara çarptı: 2 yaralı

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Mehmet E., idaresindeki 41 N 1730 plakalı otomobil, Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu yakınlarında yolun karşı tarafına...

Adıyaman’da, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan anne ve kızı otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet E., idaresindeki 41 N 1730 plakalı otomobil, Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Emine ve Damla Arıkan’a, çarptı. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan anne Emine ile kızı Damla Arıkan, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.