ADIYAMAN:
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10 Ekim 2018 Çarşamba 17:30

Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 Yaralı

Adıyaman’da otomobille çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Mahmut Enes Parlak idaresindeki 02 KP 398 plakalı otomobil ile Zeynal Atıcı idaresindeki 02 HF 926 plakalı minibüsle Sümerevler...

Otomobille çarpışan minibüs devrildi: 2 Yaralı
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Adıyaman’da otomobille çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mahmut Enes Parlak idaresindeki 02 KP 398 plakalı otomobil ile Zeynal Atıcı idaresindeki 02 HF 926 plakalı minibüsle Sümerevler Mahallesi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi yakınlarında çarpıştı. Yaşanan kazada minibüs içerisinde bulunan Kezban B. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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