Özgür Eğitim-Sen’den açıklama

Özgür Eğitim-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Kemal Kaya, eğitim ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dikensiz gül bahçesine girmiyor” dedi.

Dernek binasında basın açıklaması yapan Özgür Eğitim-Sen Adıyaman Temsilcisi Ali Kemal Kaya, eğitim camiasının “Eğitimci bakan istiyoruz” talebinin Prof. Dr. Ziya Selçuk ile karşılık bulduğunu söyledi.

Ali Kemal Kaya, açıklamasında, “Prof. Dr. Ziya Selçuk’un müktesebatı göz önüne alındığında kuşkusuz tüm kamuoyu ve eğitim camiası şimdi ümitli bir bekleyiş içerisindedir. Ziya Selçuk; yasal dayanağı, cari mevzuatı, işleyişi, örgütlenmesi hem öğretmen - öğrenci hem de veli düzeyinde oluşturulan memnuniyetsizlik ile acilen ciddi müdahalelerin yapılması gereken bir bakanlığın başına getirildi. Dolayısıyla Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı olarak dikensiz bir gül bahçesine girmiyor. Bunun en çok farkında olanın yine kendisi olduğunu düşünüyorum. Bilinmelidir ki eğitim sistemimiz yahut maarif davamız bir toplumsal duyarlılık gelişmeden, mesele kabul edilip konu edilmeden, tartışılmadan Ziya Selçuk’un cebinden çıkaracağı sihirli bir formülle çözülecek değil. Bunu Selçuk’tan istemek en başta ona haksızlık olur” dedi.

Kaya, Milli Eğitim Bakanlığının bir takım sorunları acilen çözmesi gerektiğini belirterek, “MEB’in personel rejimi kesinlikle ele alınmayı, elden geçirilmeyi bekliyor. MEB’in sivil kuruluşlarla ilişkisi birtakım sendikaların ve STK’ların MEB ile girmiş oldukları sınırları belli olmayan mahrem ve karanlık ilişkisi ‘tuz koktu’ noktasına getirmiştir. Eğitimi sürekli mesele edinmiş insanlar olarak sık sık mevzuat eleştirisi yapardık. Ne var ki son yıllarda eleştirdiğimiz mevzuata rahmet okuyacak duruma geldik.

Tevhid-i Tedrisat başta olmak üzere henüz kamuoyunun gündemine giremeyen ne var ki tekçi ve tek tip eğitim sisteminin sigortası olan ve çeşitliliğe dolayısıyla zenginliğe imkan bırakmayan yasalar tartışılmalıdır.TEOG’tan sonra getirilen LGS’nin nasıl bir kaotik ortama bizleri sürüklediği görülüyor. Bu tür değişikliklerde MEB’in yeni bir kaşif olma arzusuyla gayret ve çaba sarf etmesine gerek yok.

Sorumluluk sadece yöneticilerde değil. Yönetilenler olarak bizlerin de sorumlulukları var” diye konuştu.