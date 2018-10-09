ADIYAMAN:
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09 Ekim 2018 Salı 12:53

Polis hırsızlık şüphelisini yakaladı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde hırsızlık için girdiği evden altın çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesinde girdiği evde altın çalan bir kişi fark edenlerin ihbarıyla...

Polis hırsızlık şüphelisini yakaladı
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Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde hırsızlık için girdiği evden altın çalan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Mimar Sinan Mahallesinde girdiği evde altın çalan bir kişi fark edenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ekiplerince kovalamaca sonunda yakalandı. Gözaltına alınan F.A. isimli şüphelinin üzerinde çaldığı altınlar da ele geçirildi. Altınları sahibine teslim eden polis ekipleri, F.A.’yı sorgulamasının ardından adliyeye sevk etti. Ayrıca konutta yağma suçundan aranan E.E.B, dolandırıcılık suçundan aranan K.Ç., çocuğun soy adını değiştirmek suçundan aranan V.Y ile Cumhuriyet mahallesi İnönü caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan motosiklet sürücüsü G.M yapılan GBT sorgulamasında motosikletin Gaziantep ilinden çalıntı olarak arandığı tespit edildi.

Yakalanan şahıslar adli mercilere sevk edildi.
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