ADIYAMAN:
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20 Temmuz 2018 Cuma 16:12

Polis vatandaşa soğuk limonata ikram etti

Adıyaman’ın Tut ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından aşırı sıcaklardan dolayı bunalan vatandaşlara soğuk limonata ikram edildi.Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan aşırı sıcaklardan dolayı bunalan vatandaşlara soğuk limonata...

Polis vatandaşa soğuk limonata ikram etti
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Adıyaman’ın Tut ilçesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından aşırı sıcaklardan dolayı bunalan vatandaşlara soğuk limonata ikram edildi.

Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan aşırı sıcaklardan dolayı bunalan vatandaşlara soğuk limonata ikramında bulundu.

Sıcaklar nedeniyle bunalan vatandaşların bir nebze de olsa serinlemesini sağlayan polislere vatandaşlar teşekkür etti.

Tut İlçe Emniyet Amiri Yaşar Karaoğlan, ilçede kurulan pazarlarda ve camiye gelen yaşlı vatandaşlara sıcak havaların etkisini kaybedene kadar limonata ikram etmeye devam edeceklerini söyledi.
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