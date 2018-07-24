ADIYAMAN:
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24 Temmuz 2018 Salı 18:37

Polisi görünce tabancayı atıp kaçtılar

Adıyaman’da, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerini gören motosiklet üzerindeki şahıslar, belindeki tabancayı sokak ortasına atarak kaçtı.Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesinde ilerleyen bir motosiklet üzerindeki iki şahsın belinde...

Polisi görünce tabancayı atıp kaçtılar
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Adıyaman’da, kendisini durdurmak isteyen polis ekiplerini gören motosiklet üzerindeki şahıslar, belindeki tabancayı sokak ortasına atarak kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesinde ilerleyen bir motosiklet üzerindeki iki şahsın belinde silah olduğu bilgisini alan polis ekipleri Atatürk Caddesi Sümer Meydanında önünü kesip durdurmak istedi. Polisi karşılarında gören şahıslar, motosikletle ters şeride girerek ara sokaklara kaçtı. Şahısların kaçması ile şahıslar ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Çıkan kovalamaca da kaçamayacaklarını anlayan şahıslardan biri belinde bulunan tabancayı çıkararak Sıratut Mahallesinde bir sokak ortasına fırlattı. Yaşanan olay sonrasında şahıslar ara sokaklarda izlerini kaybettirirken polis ekipleri tabancayı incelemeye aldı. Polis ekipleri kimliği belirsiz her iki şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
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