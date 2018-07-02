Refüje çıkan otomobil ağaca çarptı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çıktı daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada can kaybı yada yaralanan olmadı.Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özlü idaresindeki 02 KF 504 plakalı...

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çıktı daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada can kaybı yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özlü idaresindeki 02 KF 504 plakalı otomobil, 2.Çevre Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil burada bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.