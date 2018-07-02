ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Temmuz 2018 Pazartesi 15:19

Refüje çıkan otomobil ağaca çarptı

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çıktı daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada can kaybı yada yaralanan olmadı.Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özlü idaresindeki 02 KF 504 plakalı...

Refüje çıkan otomobil ağaca çarptı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çıktı daha sonra ise ağaca çarparak durabildi. Kazada can kaybı yada yaralanan olmadı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Özlü idaresindeki 02 KF 504 plakalı otomobil, 2.Çevre Yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Refüje çıkan otomobil burada bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku