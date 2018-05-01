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01 Mayıs 2018 Salı 13:55

Rektör Gönüllü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.Emeğin insanoğlunun en kıymetli ürünlerinden biri olduğunu belirten Gönüllü, "Ülkemizin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en...

Rektör Gönüllü 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı
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Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Emeğin insanoğlunun en kıymetli ürünlerinden biri olduğunu belirten Gönüllü, "Ülkemizin büyümesine, gelişmesine, kalkınmasına en büyük katkıyı sağlayanlar, çalışanlar, üretenler, işçiler ve emekçilerdir. İnsan ister tarımda, ister sanayide, isterse eğitim gibi hizmet sektöründe çalışsın her zaman emeğini sunmak durumundadır. Tarlada çalışırken, fabrikada makine başında mesai harcarken, okulda veya bir başka yerde insana hizmet ederken en değerli sermayesi emeğidir insanın. Emek saygı duyulması gereken bir değer olup insana emeğinin karşılığı verilmelidir. Bu sebeple yakın zamanda hükumetimiz tarafından kaldırılan taşeron uygulamasının da son bulmasından gayet memnunuz" dedi.

Emek ile çorak toprakların yeşile döndüğünü söyleyen Gönüllü, “Bu duygu ve düşüncelerle, insanların yaşam mücadelesinin en büyük ve en önemli değerlerinden olan çalışma, emek ve alın terinin kıymetini biliyor, tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum” diye konuştu.
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