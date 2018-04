Rektör Gönüllü depremzedelere geçmiş olsun dileği

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Samsat ilçesinde meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremin ardından depremzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Herhangi bir can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Gönüllü, "Bilindiği üzere ilimiz Adıyaman deprem bölgesinde yer almaktadır. Yani deprem her an göz önünde bulundurmamız gereken bir gerçek olarak karşımızda durmaktadır. Her an depreme hazırlıklı olmalıyız. Yeter ki can kaybı olmasın. Maddi hasarlar telafi edilebilecek konulardır. Biz Üniversite olarak bu konuda da üzerimize düşeni yapmakta olduğumuzu belirtmek isteriz. Samsat ilçemizde yaşanan 5.1 büyüklüğündeki deprem bizleri ziyadesiyle üzmüştür. Can kaybının olmaması tek tesellimizdir, yıkılan evlerimiz var. Mağdur olan vatandaşlarımıza devletimiz şefkatli ellerini uzatmıştır. Biz Adıyaman Üniversitesi olarak vatandaşlarımızın her zaman destekçisiyiz” diye konuştu.