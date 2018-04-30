ADIYAMAN:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

30 Nisan 2018 Pazartesi 11:39

Rektör Gönüllü köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Zey Köyü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal’ın değerler eğitimi kapsamında davet edilen Rektör Gönüllü, öğrencilerle bir...

Rektör Gönüllü köy okulu öğrencileriyle bir araya geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Zey Köyü Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal’ın değerler eğitimi kapsamında davet edilen Rektör Gönüllü, öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Sıcak sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Rektör Gönüllü, öğrencilere başarıyı nasıl elde edeceklerini, çalışmadan, azim göstermeden hiçbir yere varılamayacağını söyledi.

Rektör Gönüllü, okul öğretmenleriyle yaptığı sabah kahvaltısının ardından okuldan ayrıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku