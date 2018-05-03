Sabiha Gökçen Anaokulunda resim sergisi

Protokol üyeleri, açılış törenini gerçekleştirdikten sonra yılsonu resim sergisini gezdi. Öğrencilerin 1 yıl boyunca çizdikleri resim ve tasarımlar protokol üyeleri ile veliler tarafından büyük ilgi gördü.

Adıyaman’ın Kahta Sabiha Gökçen Anaokulunda öğrenciler yıl boyunca çizdikleri resim ve yaptıkları tasarımları sergiledi.

Adıyaman’ın Kahta Sabiha Gökçen Anaokulunda öğrenciler yıl boyunca çizdikleri resim ve yaptıkları tasarımları sergiledi.Kahta Sabiha Gökçen Anaokulunda düzenlenen resim sergisi, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başladı.Protokol üyeleri,...

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