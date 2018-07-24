Sağlık Müdürü Öz, 112 çalışanlarını tebrik etti

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, geçtiğimiz günlerde üst geçitten atlayan şahsı taşıma brandası ile kurtaran 112 acil sağlık ekiplerini tebrik etti.

Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, Adıyaman’da üst geçitten atlayarak intihar girişiminde bulunan genci son anda açtıkları hasta taşıma brandası ile kurtaran 112 acil sağlık ekiplerini makamında kabul ederek kendilerine teşekkür etti.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz, yaptığı açıklamada, "Acil sağlık hizmetleri insan sağlığı için en önemli basamaklardan birini oluşturmaktadır. Bu nedenle çok önemli bir görevi ifa etmektesiniz. Bu görevi layıkıyla yaptığınızı görüyorum. 112 Acil sağlık hizmetlerinin gelişmesinde en büyük pay siz sahada çalışanlara aittir. Adıyaman 112 Sağlık Ekipleri olay yerine Hızır gibi yetişerek ilk müdahaleleri başarılı bir şekilde yapıyor. 112 Acil Komuta Merkezimiz, 30 tane acil sağlık istasyonumuz, 1 yoğun bakım ambulans, 1adet yataklı ambulans, 3 adet paletli ambulans ile birlikte toplam 52 adet ambulansımız, 400 kişilik sağlık çalışanı kadrosuyla Adıyamanlı vatandaşlarımıza şifa olmaya gayret gösteriyor" dedi.

Dr. Öz, göstermiş olduğunuz bu üstün gayret ve başarıdan dolayı Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Nurettin Karakayalı, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Ziya Gül, Destek ve İdari Hizmetler Başkanı Osman Aydın ve 112 çalışanlarını tebrik etti.