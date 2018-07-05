ADIYAMAN:
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05 Temmuz 2018 Perşembe 17:40

Sağlıklı yaşam aracı durmadan geziyor

Adıyaman’da sağlık konusunda vatandaşların bilinç düzeyini artırmak için sağlık personelleri sağlıklı yaşam aracı ile ilçe ve köyleri tek tek geziyor.Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, ‘Sağlıklı Yaşam Aracı’...

Sağlıklı yaşam aracı durmadan geziyor
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Adıyaman’da sağlık konusunda vatandaşların bilinç düzeyini artırmak için sağlık personelleri sağlıklı yaşam aracı ile ilçe ve köyleri tek tek geziyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, ‘Sağlıklı Yaşam Aracı’ projesi ile tüm vatandaşlara halk sağlığının korunması ve sağlık anlamında geliştirilmesinin sağlanması hedefleniyor. Bu hedefe ulaşmak amacıyla Adıyaman Sağlık Müdürlüğü ekipleri farklı konularda halkı bilinçlendirmek üzere okullar, kurumlar, köy meydanları ve tüm halka açık alanlarda çalışmalar yapıyor. İki yıldır Adıyaman’da faaliyet gösteren Sağlıklı Yaşam Aracı ile 2018 yılı başından itibaren il merkezinde 5 bin 812 kişi, Besni ilçesinde 490, Gölbaşı ilçesinde 190, Kahta’da 1146, Sincikte 126, Tut ilçesinde 346, Çelikhan’ da 722 kişiye ulaşıldı. 58 okul ziyaret edilerek açılan stantlarda 14 bin 41 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Sigaranın zararları, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme, obezite ile mücadele, diyabet, kanserden korunma ve taramalar, evlilik öncesi danışmanlık, akılcı ilaç kullanımı, hijyen, böbrek sağlığı, tüberküloz, otizm, kırım kango kanamalı ateşi, çocukluk çağı aşıları, astım, çölyak hastalığı gibi birçok konuda bilgiler veriliyor.

Etkinliklerde 24 bin 397 adet afiş ve broşür, 279 adet sağlık çocuk dergisi dağıtıldı. Önemli gün ve haftalarda sağlık konusunda mesajlar içeren tişört, şapka, boyama kitabı ve balonlarda hediye edildi.
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