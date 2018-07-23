Sağlıkta önemli konular merdivenlere yazıldı

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü binasında bulunan merdivenlere farkındalık oluşturmak amaçlı sağlık konusunda bilgilendirme içerikli yazılar yapıştırıldı.

Merdivenlere yapıştırılan yazılarda fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, obezite, akılcı ilaç kullanımı, madde bağımlılığı, kanser taramaları, anne sütünün önemi gibi konular yer alıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Adıyaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erdoğan Öz, “Proje kapsamında, merdivenlere fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, obezite, akılcı ilaç kullanımı, madde bağımlılığı, kanser taramaları anne sütünün önemi gibi konularda bilgilendirici görseller yerleştirilerek, farkındalık oluşturulmuştur. Öncelikle il sağlık müdürlüğümüz ana binasında hayata geçirilen proje ile kurumumuzu hastalarımız ve çalışanlarımız için her konuda bilgilendirildikleri bir mekan haline getirmeye çalıştık. Biliyoruz ki bilinçli insan bilinçli ve sağlıklı toplum demektir” diye konuştu.