Saman yüklü traktör römorku yanarak kül oldu

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolunda saman yüklü traktör römorku bilinmeyen nedenlerden dolayı yanarak küle döndü.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Aslan idaresindeki 02 TA 255 plakalı traktörün arkasında bulunan saman yüklü römork bilinmeyen nedenlerden dolayı alev aldı. Römork içerisindeki samanların alev aldığını fark eden traktör sürücüsü zaman kaybetmeden römork ile traktör arasındaki bağlantıları sökerek traktörü römorktan uzaklaştırdı. Traktörü alevlerden uzaklaştıran sürücü daha sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda samanlar ve traktör römorku tamamen yanarak küle döndü. Yanan traktör römorku daha sonra olay yerinden kaldırılırken itfaiye ekipleri ise yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.