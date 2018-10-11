Samsat depremini Meclis gündemine taşındı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, 2017 yılında 5.5, 2018 yılında ise 5.1 şiddetinde yaşanan Samsat depremini meclis gündemine taşıdı.

Samsat depremini meclis gündemine taşıyan Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ımızın Samsat ilçesi Mart 2017 tarihinde 5,5, Nisan 2018 tarihinde 5,1 şiddetinde iki büyük deprem geçirdi. Deprem sonrası köylerdeki ve ilçe merkezindeki yapıların büyük bir kısmı ve iş yerleri yıkıldı. Aradan geçen uzun zamana rağmen Samsat halkı çadırlarda ve konteynerlerde yazın sıcağıyla, kışın soğuğuyla mücadele etmektedir. Buradan Samsat halkı adına soruyorum İçişleri Bakanlığına, deprem konutları ne zaman teslim edilecek, zarar gören esnafın zararları ne zaman karşılanacak. Samsat halkı daha kaç kışı çadırlarda geçirecek” diye konuştu.