Samsat’ta konut inşaatları hızla devam ediyor

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremzede vatandaşlar için yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor.2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olarak tespit edilerek hak sahibi olan...

Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremzede vatandaşlar için yaptırılan kalıcı konut inşaatları hızla devam ediyor.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasarlı olarak tespit edilerek hak sahibi olan depremzede vatandaşlar için 403 konutun yapımı için dönemin Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın katılımı ile temeli atılan konutların inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

59 vatandaşın 130 metrekare tek katlı, 344 vatandaşın ise 230 metrekare iki katlı evlerin tercih ettiği toplam 403 adet konutun yapımına başlanması ile birlikte Samsat ilçesinden göçlerin de durduğu belirtiliyor.

Samsat genelinde hak sahibi olan vatandaşlara bin 123 konut yapılacak. Birinci etapta 403’ünün temeli atıldı ve inşaatları hızla devam ediyor. 720 konutun daha ihale edilmesi çalışmalarının tamamlanma aşamasına gelindiği belirtildi. Kış ayı gelmeden 403 ailenin kalıcı konutlara yerleşmesi ilçede bir rahatlama getirecek. 700 Konutun daha ihale edilme çalışmalarına yoğunluk verildiği öğrenildi.

Vatandaşlar evlerinin tesliminden itibaren iki yıl ödeme yapmayacak olup, daha sonraki 18 yılda taksitler halinde ödeme yapacak. Tek katlı konutlar için 130 bin TL , iki katlı binalar için ise 195 bin TL ödeme yapılacak.