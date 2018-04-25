Samsat’taki depremzedeler için "Bir koyun da sen ver" kampanyası

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, Samsat depreminde 107 koyunu telef olan vatandaşa destek amacıyla "Bir koyun da sen ver" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri...

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından, Samsat depreminde 107 koyunu telef olan vatandaşa destek amacıyla "Bir koyun da sen ver" sloganıyla yardım kampanyası başlatıldı.

Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veteriner Hekim Sırrı Öztürk, Samsat depreminde hayvanları ölen vatandaş için başlatılan kampanyaya vatandaşlardan destek istediğini belirtti. Depremin ardından, bölgedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara toplumun her kesiminden büyük destek beklediğini belirten Öztürk, “Böyle zamanlarda vatandaşlar olarak birbirimize yardım etmek etmeliyiz. Acılarımızı, üzüntülerimizi birbirimizle paylaşarak azaltabiliriz. Bizler yardımsever bir milletiz. Samsat depreminde evi yıkılan, ailesi ile birlikte kurtulan ve 107 koyunu telef olan Hacı Berk için, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği olarak ‘Bir Koyunda Sen Ver’ kampanyası başlattık. Samsat’ta ki üreticilerimize yardım etmek isteyenler, Adıyaman Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine başvurabilirler ya da birlik olarak biz de yardım etmek isteyen vatandaşlara ulaşabiliriz. Kardeşimizin yarasını sarmak için birlik olarak elimizi taşın altına koyduk. Birlik olarak “ Bir koyunda sen ver “ sloganı ile yardım kampanyası başlattık. Hayırsever insanlarımızı başlatmış olduğumuz yardım kampanyasına davet ediyoruz. Yardım etmek isteyen hayırseverlerimiz birliğimize veya 0549 272 13 57 numaralı telefondan bana ulaşabilirler ”diye konuştu.